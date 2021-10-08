Веселі старти в Плотичі

Учора на стадіоні в Плотичі Білецької територіальної громади Тернопільського району було гамірно. Шість збірних юних фізкультурників, які навчаються в п’ятих-дев’ятих класах, за ініціативи обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», зібралися, аби посперечатися у «Веселих стартах».

Організатори підготували для школярів випробування п’ятьма різноманітними естафетами, під час яких юнакам і дівчатам передусім було необхідно виявити згуртованість, злагодженість у власних діях, наполегливість у досягненні мети.

Відрадно, що всі команди продемонстрували хороший рівень підготовки, засвідчивши притаманні собі вже в такому віці швидкість, координацію і витривалість. А вболівальники, звісно, завзято підтримували своїх улюбленців.

Напружені баталії завершилися перемогою «Феєрії». Колектив під назвою «Цигани» набрав другу суму балів. Третє ж місце вибороли дітлахи з команди «Ковпачки», а четверте — прихильники «Адідасу»

Переможці і призери нагороджені призами з логотипом «Спорту для всіх», усі учасники стартів — зошитами від незмінного спонсора обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» — видавництва «Школярик».

Фото організаторів