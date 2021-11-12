Не забувайте зазначити відповідний код виду сплати

Головне управління ДПС у Тернопільській області спостерігає позитивну динаміку за вересень-жовтень цього року щодо скорочення податкового боргу із земельного податку з фізичних осіб та орендної плати з фізичних осіб. Скажімо, за вересень 2021 року досягнуто його зменшення відповідно на 2,2 мільйона гривень та 0,6 мільйона, а за жовтень — ще на 1,6 мільйона гривень та 0,6 мільйона.

Варто зазначити, що в окремих платників податків ще залишається податковий борг. Тому податківці звертають увагу боржників (зокрема, фізичних осіб) на дотримання вимог при заповненні банківських документів на переказ при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску в частині стягнення податкового боргу з обов’язковим зазначенням кодів сплати.

Отож, при сплаті податкового боргу необхідно зазначати відповідний код виду сплати:

140 — сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску.

Крім того, аби уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно дотримуватися вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

Зокрема, при заповненні документів на переказ з метою сплати податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати:

1 — службовий код “*”;

2 — код виду сплати;

3 — податковий номер платника податків;

4 — роз’яснювальна інформація про призначення платежу.

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу» при сплаті коштів у рахунок погашення податкового боргу із земельного податку з фізичних осіб можете знайти на субсайті ГУ ДПС у Тернопільській області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області