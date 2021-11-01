Подвійний успіх господарів

Минулої неділі на майданчику зі штучним покриттям Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича обласний осередок Спортивної федерації глухих України спільно з регіональним центром «Інваспорт» провели відкритий кубок області з футзалу «Золота осінь». Участь у турнірі, який відкрив президент обласного осередку СФГУ Володимир Михальчук, узяли шість колективів — дві команди господарів, а також гості з Рівного, Львова, Чернівців і Хмельницького.

Азартні баталії завершилися перемогою першої команди господарів. Друге місце вибороли футзалісти з Рівного, третє — інший колектив із Тернополя. Четвертими фінішували львів’яни, за ними — команди з Чернівців і Хмельницького.

Лауреатів нагородили кубками, медалями і грамотами.

Фото з архіву центру