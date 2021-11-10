Звітність з акцизного податку для власників ввезених вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові

Відповідно до підпункту 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ) платником акцизного податку є особа — власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу (пункт 216.11 статті 216 ПКУ).

При цьому платники акцизного податку при зверненні до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, повинен не пізніше 20 числа наступного звітного періоду подати контрольному органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 ПКУ.

Форма декларації з акцизного податку, Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14.

Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 ПКУ як платники акцизного податку.

За кожний встановлений ПКУ звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до декларації:

— суб’єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 ПКУ є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

— платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ.

Інші платники заповнюють та подають розділи і додатки до декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

При сплаті акцизного податку власником ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, заповненню підлягає загальна частина та розділ Г «Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів» декларації.

Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контрольного органу за місцем обліку такого платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області