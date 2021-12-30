Із думкою про новий сезон

Напередодні нового року в Новояворівську на Львівщині відбулися відкриті чемпіонати сусідньої області з жиму лежачи та класичного жиму лежачи пам’яті Михайла Невзорова. Впродовж двох змагальних днів свою майстерність продемонстрували близько двох сотень богатирів з Львівської, Тернопільської, Рівненської і Хмельницької областей.

Не можна не зауважити, що за кількісним і якісним складом учасників ці змагання давно переросли регіональний рівень. Для прикладу, в деяких вагових категоріях п’єдестал пошани мало чим відрізнявся від чемпіонату України.

У складі ж збірної наших земляків відзначилися вихованці спортивного клубу «Олімп» і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Під час змагань з жиму лежачи чемпіонами стали Вадим Музика (до 59 кг), новоспечений майстер спорту Тарас Карапулько (до 105 кг) і Тарас Бубен — у важкій ваговій категорії до 120-ти кілограмів. «Срібла» у ваговій категорії до 83-х кілограмів удостоївся Антон Лясковець. А у ваговій категорії до 93-х кілограмів бронзову медаль завоював автор цих рядків, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктор Шандригось. Причому, поступився лише чинному чемпіону і володарю Кубка України.

У змаганнях з класичного жиму лежачи вагової категорії до 120-ти кілограмів другу сходинку п’єдесталу посів Тарас Бубен. А у ваговій категорії до 93-х кілограмів студент факультету фізичного виховання Максим Щур посів четверте місце, виконавши норматив кандидата в майстри спорту. Не менш азартними були і виступи ветеранів, де Віктор Шандригось у цій же ваговій категорії виборов свою другу «бронзу».

Змагання залишили масу приємних вражень. І не тільки виконанням спортивних завдань. Тернопільські атлети, скажімо, провели профорієнтаційні зустрічі і бесіди зі спортсменами і тренерами з Львівщини. Не оминули і питань науково-методичної співпраці, поспілкувавшись з головним суддею змагань, доктором наук з фізичного виховання та спорту, професором Львівського державного університету фізичної культури Марією Розторгуй.

А студентів задіяли до тренерської практики. Приміром, другокурсниця факультету фізичного виховання педагогічного, член збірної України Софія Бздир спробувала себе в ролі асистента тренера при підготовці і виведенні спортсменів на поміст. Завершальні у році старти стали одним з етапів підготовки до нового спортивного сезону. Адже за два місяці — початок чемпіонату України 2022 року.

Готували наших земляків тренери Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор Лисий, Андрій Злочовський та Анастасія Лиса. Хочеться побажати всім міцного здоров’я, успіхів, нових перемог у Новому році.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: тернопільські богатирі після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора