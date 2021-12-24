Податкова знижка за користування іпотекою

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частину суми процентів, фактично сплачених протягом звітного податкового року за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для отримання податкової знижки необхідно подати до контрольного органу:

— податкову декларацію про майновий стан і доходи;

— документи і відомості, пов’язані з правом на отримання такої знижки. Зокрема:

а) кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки;

б) відповідні платіжні документи, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів).

— паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит;

— довідку про заробітну плату за звітний податковий рік.

Увага! Реалізувати своє право на податкову знижку за 2020 рік можна не пізніше 31 грудня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області