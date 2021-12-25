Подвійний тріумф наших землячок

Уже втринадцяте в Івано-Франківську визначилися лауреати всеукраїнського турніру з боксу пам’яті одного із засновників жіночого боксу в нашій державі, заслуженого тренера України Валерія Дем’янова. За нагороди змагань, які відбулися в місцевій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, сперечалися понад півтори сотні спортсменів і спортсменок із двадцяти вітчизняних команд.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і тернопільські майстрині шкіряної рукавички. Скажімо, баталії жінок, чия вага не перевищує 60 кілограмів, завершилися тріумфом студентки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріни Вовк. Причому, для того, аби домогтися бажаного, новоспеченій майстрині спорту, яка є вихованкою ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ, довелося у півфіналі здолати опір багаторазової чемпіонки нашої держави.

Аналогічного ж успіху в суперечці школярок, чия вага не перевищує 66 кілограмів, домоглася і Вероніка Подольська з відділення боксу Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби.

Для талановитих наших землячок, якими опікуються Руслан та Анатолій Фірмани, ці змагання, погодьтеся, стали не тільки вдалим завершенням сезону, а й оптимістичним початком підготовки до нового спортивного року.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: тріумфальна мить Каріни ВОВК.

Фото з архіву автора