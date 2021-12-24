Три «золота» наших земляків

Учора в «Буковелі» на Івано-Франківщині розпочався чемпіонат України з біатлону. Напередодні ж у Західному спортивно-реабілітаційному центрі в Сянках, що на Львівщині, стали відомі імена лауреатів аналогічних стартів серед юнаків і дівчат віком до вісімнадцяти років.

Старти молодших, варто зауважити, потішили тернопільських прихильників біатлону. Баталії юнаків старшої вікової групи в короткій індивідуальній гонці завершилися перемогою Назарія Парадовського із Шумщини. Підопічний Назарія Бурика та Василя Кирилюка і біг продемонстрував непоганий, і на чотирьох вогневих рубежах допустив усього три промахи.

Переможну естафету тернопільських стріляючих лижників далі підхопила Тетяна Тарасюк із Копичинців, якою разом із Назарієм Буриком опікуються її батьки Людмила Сагайдак і Василь Тарасюк. У суперечці дівчат середньої вікової групи в гонці переслідування спортсменка промахнулася лише двічі на чотирьох вогневих рубежах. До того ж і стрімкий біг забезпечив їй перевагу над срібною призеркою у більш ніж півтора хвилини. В короткій індивідуальній гонці, до речі, Тетяна фінішувала шостою.

Тим часом індивідуальна гонка дівчат старшої вікової групи принесла п’яте місце сестрі Тетяни Ірині Тарасюк. Восьмою стала Катерина Ільницька, п’ятнадцятою — Іванна Драбик.

Наостанок же, під час класичних естафет, за честь нашого краю гідно постояла команда дівчат старшої вікової групи в складі Катерини Ільницької, Ірини і Тетяни Тарасюк. Випередивши збірну Чернігівської області більш ніж на хвилину, дівчата теж заслужено стали чемпіонками України.

На фото: переможний фініш Тетяни ТАРАСЮК.

Фото із соціальних мереж