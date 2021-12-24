Відзнаки — найкращим

За рік, що минає, легкоатлети Тернопільської області виступили в 25-ти чемпіонатах України. Під час них свою майстерність продемонстрували восьмеро дорослих і молодих спортсменів, семеро юніорів, тринадцять юнаків та дівчат старшої вікової групи і двадцять чотири — молодшої.

Усім їм виявилося до снаги завоювати п’ятнадцять золотих, чотирнадцять срібних і п’ятнадцять бронзових медалей. Троє наших земляків — Наталія й Іван Стребкови та Олександр Шилівський входили до складу національної збірної України. Кандидатами ж до неї були зараховані Христина Стефанишина, Тетяна Когут, Ігор Висоцький і Віктор Гнатів. Резервістами ж значилися Дмитро Сулило з Ігорем Танасійчуком. Двом тернопільським легкоатлетам — Тетяні Когут і Денисові Загалюку — за досягнуті результати присвоїли звання кандидатів у майстри спорту.

Про все це на підсумковому річному засіданні федерації легкої атлетики краю, яке відбулося минулого вівторка в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка, поінформував її президент Валерій Єднак. За здобутки на чемпіонатах і кубках України легкоатлети області — вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл здобули 4292 залікові бали. Найбільше — учні ОДЮСШ (1219), ДЮСШ Тернопільського району (351), ОДЮСШ із літніх видів спорту (312), Бережанської (247) і Зборівської (190) дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

За притаманною подібним зібранням традицією громадські активісти «королеви спорту» назвали імена найкращих спортсменів і тренерів року, що минає. Скажімо, серед тих, хто працює з дорослими та юніорами, переміг Богдан Дуда, підопічним якого виявилося під силу завоювати чотирнадцять медалей. Почесне друге місце виборов Іван Панасюк, третє — брат-близнюк переможця Володимир Дуда.

А серед тренерів, які займаються з вихованцями ДЮСШ віком до вісімнадцяти років, найкращим став Євген Кармелюк. За ним — Ольга Стефанишина і Галина Шмуляєва.

Найкращим легкоатлетом року визнано Івана Стребкова, найкращою легкоатлеткою — учасницю Олімпіади в Японії Наталію Стребкову. Серед юніорів визнання здобув Віктор Гнатів, серед юніорок — Тетяна Когут. Нарешті, юнацький титул присуджено Матвієві Чаушу. А серед дівчат перемога дісталася Діані Марущак.

Не забули і про рекордсменів області, які своїми результатами підняли планку досягнень попередніх років у різних видах. Нові рекорди цього року встановили Наталія та Іван Стребкови, Матвій Чауш, Наталя Бучинська, Максим Клименко і Софія Ронталюк.

Під час засідання грамотами Тернопільської облдержадміністрації були нагороджені тренери Володимир Дуда, Іван Панасюк, Валерій Єднак, Володимир Басараб, Василь Токарчук і Володимир Небельський. А нагороду «За відданість легкій атлетиці» вручили Ользі Стефанишиній. Тим часом подяки від Національного олімпійського комітету України отримали Олена Клименко, Віра Зозуля і Богдан Дуда, подяки від Федерації легкої атлетики Тернопільської області — Наталя Каленік, Василь Яковів, Микола Головацький, від місцевого осередку НОК України — Валерій Єднак, Михайло Васірук та Леонід Дахновський.

Фото з архіву організаторів