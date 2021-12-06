Термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автомобілів на «єврономерах», передбачений законами за номерами 1402-IX і 1403-IX, закінчився 10 листопада цього року. Про це проінформували в Тернопільській митниці.

Але учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції об’єднаних сил більш як 90 днів із дня набрання чинності законів (тобто з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощенням по 8 лютого 2022 включно. Решті громадян, які використовують автомобілі на «єврономерах» із порушенням порядку їх ввезення, загрожують чималі штрафи.

Зокрема, за перевищення термінів ввезення транспортних засобів у режимі «транзит» статтею 470 Митного кодексу України передбачено штраф у розмірі 8500 гривень якщо термін не перевищено більш ніж на 20 днів. Якщо ж цей термін перевищено, то штраф збільшується за такою шкалою: перевищення 20—30 днів — 85 тисяч гривень, понад 30 днів — 170 тисяч гривень. Також, статтею 469 Митного кодексу України передбачено відповідальність за передання автомобіля, особі яка його не ввозила. Таке порушення карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

Управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці Держмитслужби України вже виявлено двадцять випадків передачі транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на територію України. За вказаними фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками порушення митних правил, передбачених частиною 4 статті 469 Митного кодексу України та накладено штрафи у сумі понад 340 тисяч гривень

Фото пресслужби Тернопільської митниці