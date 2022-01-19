Для підтвердження пільги з плати за землю необхідні заява і документи

Щороку власникам нерухомого майна та земельних ділянок нараховуються податки, які встановлюються рішеннями сільської, селищної або міської рад. Органи місцевого самоврядування також мають право визначати перелік пільгових категорій населення, щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, чи земельної плати.

Ознайомитися із рішеннями самоврядних органів та перевірити, чи людина має право на пільгу, чи ні, можна на сайті відповідної територіальної громади. Адже для того, аби фахівці податкової служби краю, нараховуючи вищевказані податки, застосували пільгу, громадянам необхідно звернутися із відповідними заявами про застосування пільги до податкових інспекцій за місцем реєстрації. До заяви необхідно долучити відповідні документи, які підтверджують належність особи до пільгової категорії, принагідно (за потреби) громадяни можуть провести звірку нарахованих сум.

Додатково податківці повідомили, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області