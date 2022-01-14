Хто зобов’язаний вести облік товарних запасів?

Наказ Міністерства фінансів України від 3 вересня 2021 року за номером 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку», який набрав чинності 26 листопада 2021 року, визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку (ФОП), які відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, відповідаючи на запитання платників податків.

При цьому дія згаданого порядку не поширюється на платників єдиного податку першої групи.

Із загального числа платників єдиного податку другої-четвертої груп (фізичних осіб-підприємців) вимоги порядку поширюються виключно на платників, визначених пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України, які здійснюють:

— реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Разом із тим вимоги порядку поширюються на фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку третьої групи, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Водночас порядок встановлює обов’язок ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області