Із нового року скасували акцизні марки для звичайних вин та тестових зразків алкогольних напоїв

Головне управління ДПС у Тернопільській області проінформувало, що з 1 січня 2022 року в Україні скасовано акцизні марки для звичайних (неігристих) вин та тестових зразків алкогольних напоїв. Цю норму прописано у Законі України від 30 листопада 2021 року за номером 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Законом передбачено розширення переліку товарів, які не підлягають маркуванню марками акцизного податку — тестовими зразками алкогольних напоїв та натуральними винами, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15 відсотків.

Йдеться, зокрема, про звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, фактична міцність яких вище 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вище за 15 відсотків. За умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має ферментне походження.

А також про тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу та ввозяться суб’єктами господарювання, що мають ліцензії на право гуртової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень або випробувань, але не більше трьох літрів кожного виробу.

Під проведенням досліджень та випробувань мається на увазі калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну.

Мова не йде про скасування сплати акцизного податку, тільки про те, що у виробників відпадає необхідність замовляти та закуповувати марки акцизного податку і клеїти їх на вироблену продукцію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області