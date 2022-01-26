Найбільше підприємців — на другій групі спрощеної системи оподаткування

Станом на початок січня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 36794 приватних підприємців. Понад 97 відсотків із них (35668 платників) здійснюють діяльність та сплачують податкові платежі.

Зокрема, 5799 (16 відсотків) підприємців застосовують загальну систему оподаткування та 29889 (84 відсотки) — спрощену систему.

Більшість бізнесменів, які обрали єдиний податок, надали перевагу другій групі спрощеної системи оподаткування. Їх налічується 13378 осіб або майже 45 відсотків. Третю групу обрали 10983 підприємці-спрощенці. Першу групу єдиного податку застосовують 5513 осіб, а ще 15 підприємців надали перевагу четвертій групі.

Принагідно податківці нагадали, що з 1 січня 2022 року змінюються граничні обсяги доходів, які дають право перебувати на єдиному податку першої-третьої груп, оскільки визначатимуться, зважаючи на встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року розмір мінімальної заробітної плати.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 січня 2022 року встановлено мінімальну заробітну плату 6500,0 гривень на місяць.

Отже, з 1 січня 2022 року обсяг доходу приватних підприємців — платників єдиного податку впродовж календарного року не повинен перевищувати:

І група — 167 розмірів МЗП — у 2022 році це 1085500грн (6500,0* х 167)

ІІ група — 834 розміри МЗП — у 2022 році це 5421000грн (6500,0 х 834)

ІІІ група — 1167 розмірів МЗП — у 2022 році це 7585500грн (6500,0 х 1167).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області