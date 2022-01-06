Подання повторної декларації при одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванні

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений строк декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозділом 94 розділу ХХ ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності (шостий абзац пункту 12 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із тим, згідно з пунктом 6 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до контрольного органу декларацію.

Отже, у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, внаслідок чого декларація була визнана не поданою, декларант має право подати повторно таку декларацію, оскільки підрозділ 94 розділу ХХ ПКУ не містить обмежень щодо подання повторної звітної декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області