Сергій БАБІЙ: «Важливо без зволікань інформувати платників про податкові новації»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Виконувач обов’язків начальника начальника податкового відомства Сергій Бабій поспілкувався з усіма охочими стосовно нововведень для платників податків у 2022 році.

— З 1 січня змінилися рахунки для сплати податків та зборів. Яких саме податків стосується оновлення рахунків? Чи стосується це і ЄСВ? Де знайти нові рахунки?

— Справді, з першого січня необхідно сплачувати за новими реквізитами військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток (державної форми власності), акциз, екологічний податок та ренту. Натомість рахунки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування залишилися незмінними.

До речі, оновлено реквізити рахунків саме для зарахування надходжень окремих податків, які стовідсотково зараховуються до загального фонду Державного бюджету, відкриті на обласному рівні по одному, а не для кожної громади, як це було у 2021 році.

Нові рахунки для платників Тернопільської області можна переглянути на сайті ГУ ДПС у Тернопільській області у спеціальному розділі «Рахунки для сплати платежів».

— Що змінилося у проведенні податкових перевірок?

— Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» до підпункту 17.1.17, пункту 20.1 Податкового кодексу України внесено зміни щодо надання права платникам податків, а також контрольним органам відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну інформацію під час проведення перевірок.

Підпункт 20.1.9 ПКУ, яким передбачено право контрольних органів вимагати під час здійснення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, доповнено словами «з використанням інформації та документів щодо результатів такої інвентаризації за наслідками таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю».

Також змінами, що вносяться до пункту 44.5 ПКУ, терміни відновлення втрачених документів при проведенні документальних перевірок з питань перевірки заявленого до відшкодування з бюджету та/або від’ємного значення податку на додану вартість, приводяться у відповідність до термінів проведення таких перевірок, а саме строки проведення зазначених перевірок не переносяться до дати відновлення та надання втрачених документів до перевірки.

Змінами, що вносяться до пункту 73.3 ПКУ, надається право контрольним органам отримувати на відповідний запит інформацію (пояснення) від платника податків не лише за фактом виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливими порушеннями у господарській діяльності платника, здійснених операцій.

— Як зареєструвати касира для програмного РРО?

— Суб’єкт господарювання може проводити розрахункові операції на програмному РРО самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів).

Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи/електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про сертифікати до Реєстру програмних РРО за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа.

Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до реєстру щодо такого ПРРО.

Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою №5-ПРРО.

Повідомлення можна подати, використовуючи програмне забезпечення електронного кабінету.

— Планую під час податкової амністії скористатися правом на легалізацію своїх коштів. Точніше — задекларувати гроші, які отримував в «конверті». Однак боюся, що податкова потім «нагряне» з перевіркою на те підприємство, де працював неофіційно.

— Заспокою вас. У рамках податкової амністії контрольним органом не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом його доходів. До того ж відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню без письмової згоди декларанта. Тому для роботодавців декларантів, які не повною мірою виконали функції податкового агента з утримання податків із заробітної плати, немає ризиків щодо проведення перевірок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області