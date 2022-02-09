Друга Паралімпіада Тараса Радя

Із четвертого по тринадцяте березня 2022 року у столиці Китаю Пекіні відбудуться XIII зимові Паралімпійські ігри. Серед тих, хто братиме в них участь, і наш земляк, паралімпійський чемпіон, студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тарас Радь.

Підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь, який змагається серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, і в цьому зимовому сезоні уже продемонстрував надзвичайно успішні результати під час чемпіонату світу, етапів Кубка світу.

Як розповіли в Тернопільському регіональному центрі «Інваспорт», гасло ігор — «Разом заради спільного майбутнього». А девіз українських паралімпійців — «Ваша підтримка — наша перемога». Він відображає здатність ігор долати глобальні виклики як спільноти зі спільним майбутнім для людства. Особливо з урахуванням ситуації з пандемією COVID-19, — йдеться в повідомленні на офіційному сайті оргкомітету ігор.

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