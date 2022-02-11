Михайло ЯЦИНА: «Важливі акценти податкових нововведень для бізнесу і громадян»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління Михайло Яцина поспілкувався з усіма охочими на тему податкових нововведень для бізнесу і громадян.

Перед початком телефонного спілкування Михайло Васильович нагадав, що у 2022 році триває процедура одноразового (спеціального) добровільного декларування, відома як «податкова амністія». Ті, хто планує використовувати право спеціального декларування до першого вересня 2022 року, мають можливість застосувати знижену ставку збору у разі декларування іноземних доходів чи активів до першого березня 2022 року. Ставка буде 7 відсотків замість стандартної дев’ять.

Також із початку цього року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року. Мають подати декларації ті громадяни, які відповідно до розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані це зробити, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а до 31 грудня 2022 року включно — громадяни, які мають право на податкову знижку.

А ось і перше запитання:

— Чи справді для айтішників буде спеціальний режим оподаткування?

— Так, спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі дев’ять відсотків та оподаткування лише низки операцій. Таких як, зокрема: виплати процентів на користь нерезидентів — пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями; надання фінансової допомоги не платнику податку, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі — неплатнику податку, або пов’язаній особі — нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або пов’язаній юридичній особі — неплатнику податку чи непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом дванадцяти календарних місяців (окрім окремих випадків); безоплатне надання майна неплатнику податку (крім окремих випадків) тощо.

— Для торгівлі на ринку необхідно встановлювати на телефон програмне РРО?

— Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО та/або ПРРО при здійсненні господарської діяльності. Тобто зазначена категорія підприємців, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадить господарську діяльність із надання побутових послуг населенню, не використовує працю найманих осіб, з першого січня цього року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів.

— Хто зобов’язаний вести облік товарних запасів?

— Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку, що здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ, зобов’язані вести облік товарних запасів.

— Підприємець єдиного податку другої групи турбує. Чи дійсно для роботи на селі не потрібно реєструвати касовий апарат?

— Справді, уряд звільнив від використання РРО підприємців, які працюють в селах і сплачують єдиний податок. Однак є кілька умов, які передбачають застосування касових апаратів. РРО або ПРРО потрібен, якщо:

— така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також торгують підакцизними товарами;

— ця ж фізична особа-підприємець також займається дистанційною торгівлею, зокрема через інтернет;

— сільськими радами чи радами об’єднаних територіальних громад ухвалені рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО.

Також касовий апарат у селі знадобиться при перевищенні граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів або надання послуг. Він становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати на один структурний відокремлений підрозділ (пункт продажу товарів). Із першого січня це 1085500 гривень (6500х167), а з першого жовтня — 1118900 гривень (6700х167).

— Для кого затвердили спрощену декларацію з ПДВ?

— Міністерство фінансів наказом від 21 жовтня 2021 року за номером 555 затвердило форму спрощеної декларації з ПДВ для електронних послуг нерезидентів, які надають фізичним особам у сфері реклами. Звітувати нерезидентам за цією декларацією буде необхідно з 2022 року.

— Чи встановлений термін для подання декларації про майновий стан і доходи при виїзді за кордон на проживання?

— Платники податків — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області