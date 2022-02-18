Вірили — і дочекалися!

Українські прихильники зимових видів спорту вірили, що наша збірна без медалі не залишиться. І таки свого часу дочекалися.

Позавчора, коли настав час вирішальних стартів у фристайлі, де визначалися найсильніші в індивідуальних акробатичних стрибках, олімпійський чемпіон Пхьончанга Олександр Абраменко з Миколаєва таки не підвів наших сподівань. Під час напруженої боротьби, коли спочатку необхідно було потрапити до шістки найкращих, а пізніше і довести свої претензії на один з комплектів нагород, наш ветеран, для якого ця Олімпіада стала вже п’ятою, постав, так би мовити, в усій красі.

Не могла не потішити і та обставина, що новоспечений віцечемпіон Пекіна-2022 об’єктивно оцінив як свої заслуги, так і заслуги нового олімпійського чемпіона з Китаю. Той, без сумнівів, був сильнішим. Однак і Олександрові вистачило майстерності таки піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани. Оцінка 116,5 бала — показник, який решті суперників нашого дворазового лауреата зимових Олімпіад так і не вдалося перевершити.

Уся Україна, не сумніваюся, стежила за напруженою суперечкою. Одним із перших, хто зателефонував автору цих рядків після тріумфального виступу Олександра Абраменка, став ветеран тернопільського спорту, заслужений тренер України Степан Онищук. Аби ще раз нагадати — наприкінці п’ятдесятих — на початку шістдесятих минулого століття у Чорткові він займався спортивною гімнастикою разом із першим тренером Абраменка, нині, на жаль, уже покійним В’ячеславом Германсоном. Дружні стосунки в них збереглися і після того, як пан В’ячеслав переїхав до Миколаєва, де і почав розвивати фристайл, знайшовши для цього виду спорту Олександра Абраменка.

Зайве тому свідчення — Степан Миколайович свого часу теж починав розвивати фристайл і на Тернопільщині. На жаль, цей вид спорту в наших краях так і не прижився.

Стосовно ж успіху Олександра Абраменка, то серйозну конкуренцію найсильнішим стрибунам-акробатам склав іще один наш земляк — Олександр Окіпнюк із Берегового на Закарпатті. Шкода, що через помилку йому так і не вдалося втрутитися в боротьбу за нагороди.

Ми ж порадіємо за те, що кременецькі спортсмени, які брали участь в Олімпіаді в Токіо, задніх, так би мовити, не пасли. За день перед успіхом єдиного поки що нашого лауреата ігор лижний двоєборець Дмитро Мазурчук доволі успішно завершив свій другий виступ, коли спортсмени змагалися на великому трампліні. В його активі — 32-га підсумкова позиція.

Та й про біатлоністів, які сьогодні завершували свою програму гонками з масового старту, не забуваймо. Хоч і медалі їм завоювати не вдалося. Найкраще виступила Юлія Джима, яка фінішувала сьомою. Наш земляк Дмитро Підручний посів 24-те місце, Артем Прима — 28-ме.

На фото: тріумф Олександра АБРАМЕНКА.

Фото із вільних джерел