Як підприємцям на загальній системі оподаткування з основним місцем роботи заповнити табличну частину додатка ЄСВ до податкової декларації про майновий стан і доходи

Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування подають у складі податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783), додаток ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які, зокрема, мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом за номером 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Враховуючи сказане, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, які мають основне місце роботи, табличну частину додатка ЄСВ 1 до декларації заповнюють таким чином:

у графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Частка розподіленого доходу» в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначають фактичну суму чистого доходу (прибутку) за відповідний місяць. У разі відсутності чистого доходу (прибутку) в окремому місяці — проставляють нулі;

графа 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» табличної частини додатка ЄСВ 1 заповнюється з урахуванням такого:

проставляються нулі в місяцях, за які роботодавцем страхові внески сплачувалися у розмірі не менше мінімального страхового внеску,

самостійно визначається база нарахування у розмірі не менше мінімального страхового внеску за місяці, в яких було отримано дохід (прибуток), а роботодавець єдиний внесок за ці місяці нараховував та сплачував у розмірі менше мінімального страхового внеску (наприклад, у випадках коли працівник працював неповний місяць у зв’язку з прийняттям/звільненням) або не нараховував та не сплачував (наприклад, у зв’язку із перебуванням працівника повний місяць у відпустці за свій рахунок);

у графі 5 відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом за номером 2464;

у графі 6 зазначається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця, зазначений у графі 5.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області