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Які документи необхідно подати для податкової знижки при оренді житла для переселенця

16.02.202216.02.2022Автор Богдан Дікальчук
Які документи необхідно подати для податкової знижки при оренді житла для переселенця

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи необхідно подати:

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

 заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами чинного законодавства.

Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області