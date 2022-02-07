Якщо відсутній чек на вебпорталі ДПС в реєстрі «Пошук фіскального чеку»

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Інформація про фіскальний чек з’являється на вебпорталі ДПС в реєстрі «Пошук фіскального чеку» при:

фіскалізації чека у режимі онлайн — після отримання на пристрій підтвердження його фіскалізації на фіскальному сервері ДПС;

фіскалізації чека у режимі офлайн — після отримання від пристрою пакету даних про чеки сформовані в режимі офлайн (після відновлення зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером ДПС).

Якщо фіскальний чек відсутній за результатами пошуку засобами електронного кабінету, то необхідно повторно перевірити введені дані у пошукових реквізитах та повторити пошук.

При відсутності фіскального чеку суб’єктом господарювання може бути надісланий лист з повідомленням про його відсутність до ДПС. До такого повідомлення необхідно додати копію чеку, який не знайдено.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області