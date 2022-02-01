Інформація Тернопільської митниці. Відповідно до Законів України від 15 квітня 2021 року за номером 1402-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та за номером 1403-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» у вівторок, 8 лютого 2022 року, завершується другий етап спрощеного митного оформлення транспортних засобів.

Скористатися спрощенням можуть учасники бойових дій, які перебували більш як 90 днів із дня набрання чинності зазначених Законів України безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Всього за період з 11 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року Тернопільською митницею оформлено 23 транспортних засоби учасників бойових дій.

Фото пресслужби Тернопільської митниці