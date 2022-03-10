Без фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень

Відповідно до підпункту 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 Податкового кодексу України у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (непереборної сили), засвідчених Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) платники податків звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку відсутності можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання строків сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстру податкових накладних, акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, розрахунку коригування у відповідному реєстрі, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від відповідальності.

Разом із тим, такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин.

Також у період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Протягом дії форс-мажорних обставин штрафні санкції за порушення законодавства з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій не застосовуються.

На період дії форс-мажорних обставин за наявності товарно-транспортної накладної та паперового примірника акцизної накладної дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами.

ТПП України повідомила про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин із 24 лютого 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області