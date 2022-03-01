Чемпіонський дует

Ще у мирному Бахмуті Донецької області нещодавно відбувся чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед спортсменів із порушеннями зору, розумового і фізичного розвитку та ураженням опорно-рухового апарату. В останній із цих нозологій змагалися і двоє вихованців тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт».

Й обоє підтвердили свій високий рівень майстерності, перемігши в секторі для штовхання ядра в своїх класах. Причому другокурсник Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, майстер спорту Ігор Маргусь оновив особисте досягнення, пославши в найкращій спробі снаряд вагою шість кілограмів на позначку 11 метрів 70 сантиметрів.

Натомість іншому підопічному заслуженого тренера України Івана Салука, студенту факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, теж майстру спорту Святославові Олійнику перемогу забезпечив удалий кидок кулі вагою чотири кілограми на відстань 7 метрів 51 сантиметр.

Фото з архіву центру