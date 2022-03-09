Допомога у розмірі 6500 гривень видаватиметься українцям із населених пунктів, де ведуться найактивніші бойові дії

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Допомога в рамках програми «єПідтримка» в розмірі 6500 гривень для українців із населених пунктів, де ведуться найактивніші бойові дії, надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам-підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням ДСНС;

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Для того, щоб отримати допомогу у розмірі 6500 гривень, необхідно діяти у тій же послідовності, що й була передбачена для отримання 1000 гривень.

Отже, необхідно:

— установити мобільний додаток порталу Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

— обрати у мобільному додатку порталу Дія послугу «єПідтримка«;

— відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Мінцифри уклало відповідний договір інформаційної взаємодії, та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку порталу Дія.

Окрім того, потрібно подати запит, який містить такі дані:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (за наявності);

номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги.

Отримувачі допомоги несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої для отримання допомоги.

Для визначення застрахованих осіб, які мають право на допомогу, будуть використовуватися відомості, які надасть Пенсійний фонд України (ПФУ).

Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на якій проводяться бойові дії, ДПС має передати ПФУ відомості страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску, сформовані ДПС станом на перше число місяця.

ПФУ на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до десятого числа, має сформувати та передати Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області