За першу половину березня бізнес Тернопільщини сплатив до бюджетів усіх рівнів 352,8 мільйона гривень податків і зборів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому Державний бюджет України отримав 169,9 мільйона гривень податкових платежів. Для територіальних же громад краю суб’єкти господарювання перерахували 182,9 мільйона гривень.

Упродовж січня-лютого 2022 року надходження до Зведеного бюджету України склали майже 1,6 мільярда гривень.

«Збройні сили України тримають військову оборону нашої держави, а податківці та бізнес — фінансову. І, як свідчать цифри, достойну. Тож нас не здолати. Перемога — за нами!», — наголосив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області