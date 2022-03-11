Із початку березня цього року до Зведеного бюджету України від Тернопільщини надійшло 199,5 мільйона гривень податків і зборів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

До державної скарбниці надходження склали 93 мільйони гривень. Місцеві бюджети за цей же період отримали 106,5 мільйона гривень податкових платежів.

Наші краяни та бізнес у березні вже сплатили 6,8 мільйона гривень військового збору та 92,7 мільйона гривень єдиного внеску.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює щиру вдячність суб’єктам господарювання, які в складні воєнні часи дбають про повноту сплати податків і зборів та економічну безпеку нашої країни. Разом ми — сила! І тільки разом ми переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області