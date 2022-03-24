Упродовж трьох тижнів березня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини перерахували для обороноздатності країни понад 16,7 мільйона гривень військового збору. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.
А війна триває вже місяць. Збройні сили України впевнено боронять нашу державу. Їм дуже необхідна наша підтримка і насамперед фінансова. Адже військові мають мати надійну амуніцію, яка захищатиме їх у протистоянні з ворогом.
Тож, сплачуючи військовий збір, кожен платник податків підтримує українське військо.
Дбаймо про фінансову безпеку нашої країни!
Разом – ми сильні і незламні!
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області