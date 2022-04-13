Новини, Спорт, Україна

Книги для юних співвітчизників

13.04.202213.04.2022Автор Богдан Дікальчук
Книги для юних співвітчизників

Місцеві осередки Національного олімпійського комітету України та Олімпійської академії України за сприяння волонтерського центру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка приєдналися до патріотичної акції. Прихильники сучасного олімпійського руху розпочали збір книг для українських дітей які змушені були тимчасово покинути Батьківщину і нині перебувають у Республіці Польща.

Усі разом не мають сумнівів у тому, що звитяги українських спортсменів та олімпійські ідеали стануть тим підґрунтям на якому буде формуватися свідомість юних українців.

Фото із соціальних мереж