Книги для юних співвітчизників

Місцеві осередки Національного олімпійського комітету України та Олімпійської академії України за сприяння волонтерського центру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка приєдналися до патріотичної акції. Прихильники сучасного олімпійського руху розпочали збір книг для українських дітей які змушені були тимчасово покинути Батьківщину і нині перебувають у Республіці Польща.

Усі разом не мають сумнівів у тому, що звитяги українських спортсменів та олімпійські ідеали стануть тим підґрунтям на якому буде формуватися свідомість юних українців.

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