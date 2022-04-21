Контакт-центр ДПС відповідає на звернення платників

Контакт-центр ДПС в умовах дії воєнного стану продовжує надавати платникам податків інформаційно-довідкові послуги. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із початку введення воєнного стану надано відповіді на 71,5 тисячі звернень фізичних та юридичних осіб. Із загальної кількості звернень на 63,5 тисячі надано відповіді у телефонному режимі, на вісім тисяч — чатом у месенджерах.

Найчастіше платники зверталися до контакт-центру ДПС із питань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку та порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Суб’єкти господарювання та громадяни також мають можливість самостійно знайти відповіді на питання, які їх цікавлять, скориставшись базою знань — автоматизованою базою уніфікованих відповідей на запитання фізичних та юридичних осіб та. Її розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Розділ «Запитання-відповіді з Бази знань» постійно наповнюється, оновлюється інформація й у розділі «Останні зміни в законодавстві», а зручний формат Податкового календаря з актуалізованою інформацією допомагає платникам своєчасно подавати звітність та сплачувати податки.

Так, зокрема, у період воєнного стану опрацьовано та розміщено в базі знань понад 200 запитань-відповідей, до яких звернулося понад 20 тисяч платників, оновлено (розміщено) 18 нормативно-правових актів тощо.

У період дії воєнного стану отримати інформаційно-довідкові послуги через контакт-центр ДПС можна з 09.00 до 17.00 (крім неділі):

— за телефоном 0 800 501 007. Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44 454 16 13;

— через чат у месенджерах, до яких можна приєднатися з вебпорталу Державної податкової служби України, розділ «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» https://tax.gov.ua/ або з сайту Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) https://zir.tax.gov.ua/, чи його мобільної версії.

У зв’язку з обмеженою роботою територіальних органів ДПС в умовах воєнного стану послуги контакт-центру ДПС затребувані суспільством та допомагають суб’єктам господарювання і громадянам у режимі онлайн розібратися з особливостями оподаткування на період дії воєнного, надзвичайного стану. Через контакт-центр ДПС споживачі товарів (послуг) мають можливість повідомляти про виявлені порушення у сфері роздрібної торгівлі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області