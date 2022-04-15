Півфіналісти відомі

Минулих вівторка-середи відбулися повторні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Принаймні однієї сенсації за їхніми підсумками прихильники гри мільйонів дочекалися.

Мова, звісно, про виліт грізної мюнхенської «Баварії». Багаторазові чемпіони Німеччини, півтора тижня тому поступившись у гостях із мінімальним рахунком 0:1 іспанському «Вільярреалу», на своєму полі так і не змогли взяти реваншу. Отож, нічия — 1:1 — означає, що до квартету найсильніших клубних команд Старого світу пробився колектив, який у своєму національному чемпіонаті вже навіть теоретично не претендує на те, аби потрапити до трійки призерів.

У решті повторних поєдинків, до речі, теж не обійшлося без боротьби. Вже колишні переможці Ліги чемпіонів з англійського «Челсі», відчутно поступившись спочатку вдома іспанському «Реалу» (1:3), у гостях зуміли дати справжній бій королівському клубу. Не обійшлося навіть без додаткового часу. Зрештою, в першому з двох доданих екстратаймів лідер атак «Реалу» Карім Бензема таки зумів забезпечити для своїх партнерів потрібний результат — поразка з рахунком 2:3, яка вивела до півфіналу саме королівський клуб.

Що ж до підсумків двох інших повторних протистоянь, то англійський «Ліверпуль» після стартової виїзної звитяги над португальською «Бенфікою» (3:1) удома дозволив собі звести зустріч до нічиєї — 3:3, яка цілком його влаштувала. Один із голів у складі гостей записав на свій рахунок Роман Яремчук.

Натомість англійський «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка, який веде з «Ліверпулем» напружену суперечку за чемпіонський титул у національній першості, у повторній виїзній зустрічі з іспанським «Атлетико» після мінімальної домашньої перемоги з рахунком 1:0 цілком влаштувала і нульова нічия у гостях. Здобута, до речі, без участі нашого земляка.

Отож, у півфіналі силами поміряються «Манчестер Сіті» — «Реал», «Ліверпуль» — «Вільярреал». Перші зустрічі призначені на 26—27 квітня, повторні — на 3—4 травня.

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