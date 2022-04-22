Понад двадцять тисяч податкових послуг за перший квартал

Усі центри обслуговування платників на Тернопільщині продовжують працювати. Лише за перший квартал 2022 року фахівці головного управління ДПС в області надали 20 тисяч 293 адміністративні послуги.

Найчастіше громадяни звертаються за отриманням послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Така послуга надана 8738 фізичним особам (43,1 відсотка). Також часто звертаються за послугою з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Ця послуга надана була надана 3778 фізичним особам (18,6 відсотка).

Податківці також звернули увагу на те, що центри обслуговування платників Тернопільщини працюють у звичному режимі — з понеділка по четвер з восьмої до сімнадцятої години, у п’ятницю з восьмої до 15 години 45-ти хвилин. Перерва на обід — з дванадцятої до 12 години 45-ти хвилин.

У зв’язку з воєнним станом усі святкові дні скасовано. Тож неробочими днями залишаються лише субота та неділя.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області