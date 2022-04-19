Порядок ввезення транспорту під час воєнного стану

Законом України від 24 березня 2022 року за номером 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», який набрав чинності 6 квітня 2022 року, запроваджено звільнення від оподаткування митними платежами легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення десяти осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу. Про це повідомили у Тернопільській митниці.

Застосування митного оформлення транспортних засобів громадян зі звільненням від оподаткування є заходом тимчасовим і обмежується періодом дії в Україні військового стану. Будь-яких особливостей декларування транспортних засобів чи строків їх митного оформлення згаданим Законом не встановлено. Норми актів законодавства щодо декларування товарів, застосування типів митних декларацій є чинними і продовжують застосовуватись.

Митне оформлення згаданих транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, здійснюється у будь-якому митному органі на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу. При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими. При митному оформленні таких товарів у пункті пропуску через державний кордон України попередня митна декларація не подається.

Зазначенні транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

Цей закон не скасовує вимоги щодо необхідності підтвердження відповідності транспортних засобів екологічним нормам згідно з положеннями Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» від 6 липня 2005 року за номером 2739-IV (із змінами). Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів таким вимогам, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб.

Звільнення від оподаткування митними платежами не застосовуються до авто, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом та транспортних засобів, які були ввезені (ввозяться) в Україну в митних режимах тимчасового ввезення чи транзиту.

Після завершення дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені. Законом не передбачено відстрочок.

Фото пресслужби Тернопільської митниці