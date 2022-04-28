Прислухайтесь до порад психолога

Війна… Щоранку, а часом і посеред ночі, прокидаємося від виття сирен, миттєво про неї згадуючи.

І в цьому не має нічого дивного, оскільки вона впливає на кожного з нас. Причому серед цих впливів, окрім суто фізичних, реально матеріальних, шокуючих і катастрофічних, є й інформаційно-психологічні.

І хоча наше суспільство вже пережило різні етапи сприйняття факту війни, людській психіці конче необхідно допомогти впоратися з виснаженнями, з ними пов’язаними. Тож фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підготували ряд рекомендацій щодо цього на основі матеріалів, розроблених Центром протидії дезінформації при РНБО України.

Отож, як долати емоційне виснаження під час війни:

1. За будь-якої можливості спати. Навіть якщо вам здається, що ви не втомилися.

2. Пити більше води.

3. Робити інформаційні паузи під час читання новин чи перегляду соціальних мереж.

4. Намагатися якомога менше шкодувати за матеріальними речами.

5. Замість новин казати близьким «Я тебе люблю» та обіймати їх.

6. Посмішка і жарти ­— найкращий захист від стресу.

Ми обов’язково переможемо! Все буде Україна!

Фото з вільних джерел