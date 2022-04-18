Виплатили заборговану зарплату

Із початку цього року працівники головного управління ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників трьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Як наслідок, одне підприємство виплатило працівникам 18,9 тисячі гривень заборгованої зарплати, а до бюджетів перерахувало 3,4 тисячі податку на доходи фізичних осіб та 129,6 тисячі гривень єдиного соціального внеску.

Також проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками вісімнадцяти підприємств. Із них 16 суб’єктів господарювання погасили заборгованість із заробітної плати на суму 383,1 тисячі гривень. Бюджети отримали 248,4 тисячі податку на доходи фізичних осіб та 105,2 тисячі гривень єдиного внеску.

Необхідність дотримання законодавства про оплату праці, виплати її найманим працівникам у розмірі вищому, ніж мінімальний, стали темою для обговорення представників влади та бізнесу на засіданнях комісій. Так, заслухали керівників п’ятнадцяти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після чого суб’єкти господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 48,8 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 59,6 тисячі єдиного внеску.

Це питання також заслуховувалося під час роз’яснювальної роботи із представниками 216 підприємств та організацій області. Відтак 193 суб’єкти підприємницької діяльності підвищили рівень виплати заробітної плати. Додаткові надходження до бюджетів склали 1,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,8 мільйона єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області