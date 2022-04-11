Законодавчі зміни у сплаті податку на нерухомість

Законом України від 24 березня 2022 року за номером 2142-ІХ «Про внесення змін до Податковою кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», внесено зміни до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, а саме, доповнено новим підпунктом 69.22. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, відповідно до зазначеного пункту, тимчасово положення статті 266 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» ПКУ застосовуються з урахуванням таких особливостей:

— за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією росії проти України;

— за період з першого березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією росії проти України;

— тимчасово, на період з першого березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії. При цьому платники податку — юридичні особи протягом шести календарних місяців після місяця, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний податковий період. Для платників податку — фізичних осіб контрольний орган самостійно обчислює податкове зобов’язання за період з першого січня по перше березня 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, визначається Кабінетом міністрів України.

Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання у зв’язку з військовою агресією росії проти України також визначає Кабінет міністрів України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області