І серед дорослих одна з найкращих

У столиці Румунії Бухаресті нещодавно визначилися лауреати чемпіонату Європи з армрестлінгу. Саме таку назву віднедавна має боротьба на руках, яку до того в Україні йменували армспортом.

Не можна не зазначити, що дискусії стосовно правильності офіційної назви цього виду спорту в нашій країні точилися чимало років. Хоча би через те, що армспорт у багатьох, згідно з дослівним перекладом з англійської, асоціювався з ручним спортом, а не з боротьбою. Зрештою, торік усі таки порозумілися, перейменувавши громадську організацію на Федерацію армрестлінгу України. Тож наші борці на руках, як і прийнято у цивілізованому світі, надалі братимуть участь у змаганнях із боротьби на руках, а не з «ручного спорту».

Це, так би мовити, ліричний відступ для початку, покликаний зацікавити вітчизняних прихильників спорту перед розповіддю про надзвичайно успішний виступ українців під час першого після початку російської агресії офіційного міжнародного старту.

Удвічі приємніше, що однією з головних героїнь змагань стала вихованка Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкаря Олександра Головата. Дівчина повернулася додому з вагомим урожаєм нагород після напружених баталій у ваговій категорії до шістдесяти кілограмів. Найвагоміша, без сумніву, доросле «срібло» за підсумками протистояння на праву руку, під час якого, звісно ж, як і заведено у подібних баталіях, різниця у віці не мала жодного значення.

Зате під час суперечки юніорок нашій кременецькій землячці не було рівних — безсумнівні її тріумфи у турнірах як на праву, так і на ліву руку. Саме вони, до речі, посприяли перемозі наших дівчат у командному заліку в об’єднаній збірній трьох вікових груп — дівчат, юніорок і молоді. Не підвели так само і представники сильної статі. Всі разом поклали до скарбнички збірної аж 33 медалі: 13 золотих, 9 срібних, 11 бронзових.

А наостанок, як уже згадувалося, вихованка клубу «Pushkar Gym» цілком заслужено завоювала ще й срібну медаль першості Старого континенту серед дорослих у турнірі на праву руку. Суперечка дорослих жінок і чоловіків принесла збірній України вісімнадцять медалей: одну золоту, шість срібних та одинадцять бронзових.

На фото: Олександра ГОЛОВАТА (ліворуч) під час вирішального переможного бою у турнірі юніорок на праву руку.

Фото із соціальних мереж