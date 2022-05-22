Не здаються!

Уперше в Збаражі відбулися відбіркові сутички вітчизняних борців перед чемпіонатом Європи серед атлетів віком до п’ятнадцяти років. Першість серед атлетів Старого континенту цієї вікової групи цього року прийматиме хорватський Загреб.

Серед тих, хто претендував на участь у міжнародних стартах, — і троє вихованців «Чемпіона» із місцевої дитячо-юнацької спортивної школи — Владислав Хариш, Назар Бовтун і Дмитро Борак.

Срібним призером відбіркових сутичок у ваговій категорії до 38 кілограмів, до речі, став Олександр Смакула. А «бронзовим» — Ілля Вінтонович, чия вага не перевищує 48-ми кілограмів. «Яким би не був нині час — переконаний ветеран тренерського корпусу Петро Король, це їхній вагомий вклад у нашу перемогу» — зазначив щойно згаданий Петро Король.

Фото із соціальних мереж