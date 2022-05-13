Очікуваний фінал

Добігає до завершення чемпіонат світу з футболу серед гравців із вадами опорно-рухового апарату в іспанському місті Салоу. Як і очікували фахівці з експертами, паралімпійська збірна України з уродженцем Підгайців Іваном Шкварлом у складі пробилася до фіналу турніру.

У попередніх матчах синьо-жовті, нагадаю, здобули три перемоги і впевнено посіли перше місце у групі D. Далі у чвертьфіналі наші гравці обіграли Північну Ірландію — 5:1. А в 1/2 фіналу з аналогічним рахунком обіграли Сполучені Штати Америки.

У вирішальному ж матчі, який відбудеться у неділю, 15 травня, збірній України протистоятиме Іран.

Фото із соціальних мереж