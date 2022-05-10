Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

Упродовж чотирьох місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 196,9 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Це більше, ніж за аналогічний торішній на 18,7 мільйона.

При цьому до державного бюджету надійшло 176,1 мільйона гривень цього платежу. Місцеві ж скарбниці із початку року отримали 20,8 мільйона гривень.

До загального фонду зведеного бюджету за січень-квітень 2022 року надійшло 4,9 мільйона грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Додаткові ж надходження склали два мільйони гривень, бо сплачено на 66 відсотків більше, ніж очікувалося.

Лише у квітні цього року до зведеного бюджету підприємства перерахували 39,8 мільйона гривень податку на прибуток — на 31,4 мільйона більше очікуваних надходжень.

Податківці вдячні всім платникам Тернопільщини, які сумлінно виконують свої податкові зобов’язання та допомагають економіці держави! Разом — до перемоги!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області