Реалізація електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

Згідно підпунктом 212.1.13 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками акцизного податку є виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 213.2.8 пункту 213.2 статті 213 ПКУ операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії не підлягають оподаткуванню. При цьому, виробник електричної енергії, який здійснює реалізацію електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії подає до контрольного органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку із заповненням розділу Е та додатка 7 до декларації.

Пунктом 49.2 прим.1 статті 49 ПКУ передбачено, зокрема, що платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 ПКУ реєстрація у контрольних органах як платника податку суб’єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції), яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати контрольному органу за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб-підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк із дня здійснення таких дій.

Отже, виробник електричної енергії, який здійснює реалізацію електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є платником акцизного податку та зобов’язаний подавати декларації з дати отримання ліцензії на виробництво електричної енергії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області