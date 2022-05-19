У Збаразькій ДЮСШ приймають переселенців

На Тернопільщині продовжують приймати українців, які змушені були залишити рідні домівки через війну з рашистами. Розселяють переселенців по санаторіях, дитсадках, навчальних закладах.

Для прикладу, у древньому Збаражі. Директор місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Патроник розповів, що в спортивному залі їхнього навчального спортивного закладу теж знайшлося місце для внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно туди доставили ще 150 нових матів американського виробництва, які безкоштовно надав благодійний фонд «Фундація відкритих дверей». А в мирний час мати використовуватимуть для тренувань учнів ДЮСШ.

Фото із соціальних мереж