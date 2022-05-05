Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Упродовж чотирьох місяців цього року платники податків Тернопільщини перерахували до місцевих бюджетів понад 1,9 мільярда гривень платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з торішніми січнем-квітнем сплата зросла на 318 мільйонів гривень або на 20 відсотків», — деталізував очільник податкового відомства краю.

Серед платежів, яких для ОТГ надійшло найбільше, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно.

«Так, із початку року з офіційних доходів жителів місцеві бюджети отримали 1,4 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 262,5 мільйона більше, ніж торік. А це — належне фінансування соціальних програм, забезпечення соціально-культурної сфери тощо», — розповів головний податківець Тернопільщини.

Він також проінформував, що представники малого бізнесу перерахували 321,1 мільйона гривень єдиного податку — на 67,1 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 49,2 мільйона гривень, а отже, приріст до січня-квітня 2021 року склав 3,7 мільйона гривень.

Упродовж березня 2021 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 527,9 мільйона гривень. Приріст до минулого року склав 89,1 мільйона гривень або 20 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області