Встановлення місцевих податків у період воєнного стану в окремих місцевостях України

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (ПКУ) сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному ПКУ (підпункт 12.3.1 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

Згідно з підпунктом 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 ПКУ при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначенні статтею 7 ПКУ з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII ПКУ для відповідного місцевого податку чи збору.

Водночас Законом України від 24 березня 2022 року за номером 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України, зокрема, пункт 12.3 статті 12 ПКУ доповнено новим підпунктом 12.3.8.

Згідно з на період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом України від 11 вересня 2003 року за номером 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями. При введенні воєнного чи надзвичайного стану в окремих місцевостях України положення підпункту 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 ПКУ поширюється виключно на представницькі органи територіальних громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких введено воєнний чи надзвичайний стан.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області