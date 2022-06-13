Більше очікуваного податку на прибуток

Упродовж п’яти місяців 2022 року бізнес Тернопільщини сплатив до Зведеного бюджету України 263,7 мільйона гривень податку на прибуток, що на 32,6 мільйона більше, ніж торік. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 236,1 мільйона гривень. Місцеві ж скарбниці отримали 27,6 мільйона гривень податку на прибуток.

До загального фонду зведеного бюджету упродовж січня-травня цього року надійшло 6,2 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій — на 67 відсотків більше, ніж очікувалося, або 2,5 мільйона гривень додатково. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 2,6 мільйона гривень.

У травні підприємства та компанії нашого краю спрямували до зведеного бюджету 66,9 мільйона гривень податку на прибуток, що на 13,9 мільйона перевищило надходження аналогічного торішнього періоду. До державної казни надійшло 60,1 мільйона гривень. Місцеві ж скарбниці поповнилися на 6,8 мільйона гривень податку на прибуток.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області