До нічого й солі не треба?

МИНУЛОГО ТИЖНЯ НА ПРИЛАВКАХ БАГАТЬОХ УКРАЇНСЬКИХ КРАМНИЦЬ ЩЕЗЛА СІЛЬ, А РАЗОМ ІЗ НЕЮ СОДА І, ЯК НЕ ДИВНО, ОЦЕТ. ДО ЦЬОГО ЧАСУ СІЛЬ ЩЕ ВРЯДИ-ГОДИ ДЕСЬ З’ЯВЛЯЛАСЯ В МАГАЗИНАХ, А ЦЕ ПРОПАЛА ЗОВСІМ. НЕ СТАЛО ЇЇ НЕ ЛИШЕ В ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ, НАВІТЬ У СТОЛИЦІ В ПРОДОВОЛЬЧИХ МАГАЗИНАХ НЕ БУЛО.

Як розповіла одна з продавчинь, напередодні люди скуповували по десять-двадцять пачок. «Запитую, навіщо так багато? Відповідають, що заготовляють на соління… » — розповідала жінка. Насправді нам не потрібно багато солі. Відомо, що норма використання солі для людини на день — 5 г (одна чайна ложка 5—7 г). Тобто в рік середній мешканець України зазвичай з’їдає 1,8—2 кг. Середня родина, троє-четверо людей, 5—8 кг солі на рік. Тобто на місяць для родини потрібно 0,5 кг, а не мішок. Уже через кілька днів у супермаркетах сіль, сода, оцет таки з’явилися. Сіль імпортна дрібна за ціною понад 25 гривень за кілограм. Це, звичайно, більше, як коштувала вітчизняна — понад 12 гривень за півтора кілограма, але посолити страву вже не стало проблемою. Українці здогадувалися, чому саме виник такий дефіцит — на сході країни, звідки в магазини надходила сіль, йдуть жорстокі бої. Підтвердила здогадки і заспокоїла РНБО. «Дефіциту солі в Україні не буде, навіть враховуючи зупинку заводу «Артемсіль», проте її вартість штучно завищують на ринку через великий попит та ажіотаж», — повідомили у відомстві. Зазначається, що державне підприємство «Артемсіль», яке розташоване у місті Соледарі Донецької області, через обстріли окупантів, а отже, небезпеку для життя працівників, у квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах, повідомляють у РНБО, залишається запас цього продукту в декілька тисяч тонн. «Через великий попит і можливість «заробити » в роздрібних магазинах і на ринках штучно завищують ціну на сіль. Саме масове придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін!» — наголосили в РНБО. Стосовно побоювань, що виробники ковбас і консервні заводи вже скупили всю сіль, то повідомляють, що вони використовують імпортну, спеціально підготовлену. «Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону. Крім того, виробники солі не збираються підвищувати її вартість, а ріст цін зумовлений ажіотажем», — інформують у РНБО. Тобто знову винні українці, бо через переляк, що не буде солі для консервації, кинулися в магазини? Якщо, як повідомляють, на складах у магазинах є тисячі тонн, то, може, варто було її продавати, щоб не допускати ажіотажу? Тим часом на ринку за кілограм солі грубого помелу правили вже 55 гривень. «Знаєте, як казала моя бабця свого часу: якщо немає нічого на столі, то й солі не треба», — зауважив чоловік похилого віку в черзі до каси в магазині. — Он подивіться як усе дорожчає, ціни ростуть, як на дріжджах». Чоловік мав рацію, бо ціни ростуть, а з першого червня низка товарів і послуг офіційно дорожча є. Від початку літа в Україні набудуть чинності законодавчі ініціативи, які торкнуться більшості українських громадян. Так, компанія «Нафтогаз Трейдинг» планує підвищити ціни на газ. Це підвищення в межах трирічних договорів і стосується підприємств теплової комунальної енергетики. Одразу пообіцяли, що на тарифах для населення це не позначиться. Але народ засумнівався: якщо підвищують вартість опалення, то сумнівно, що це не позначиться на тих, чиї помешкання опалюватимуть. Отже, ціна для підприємств теплової комунальної енергетики зросте у більш ніж три рази. Ось які ціни будуть встановлені, згідно з документом: від першого червня 2022-го до 31 травня 2023-го (з фіксованим обсягом) — 24356,38 грн без ПДВ за тисячу кубів, а з урахуванням транспортування та коефіцієнта при замовленні потужності на добу наперед вартість становитиме 29391,55 грн за тисячу кубів з ПДВ; на червень 2022 го (без фіксованого обсягу) — 24434,67 грн без ПДВ за тис. куб. м, з урахуванням транспортування та коефіцієнта при замовленні потужності на добу наперед вона становитиме 29485,5 грн за тисячу кубометр ів з ПДВ; від першого червня 2022 року до 31 грудня 2022-го (з фіксованим обсягом) — 13658,42 грн без ПДВ за тис. куб. м. А враховуючи транспортування і коефіцієнт при замовленні потужності на добу наперед, вартість становитиме 16554 грн за тисячу кубометрів з ПДВ. Днями у прес-службі компанії «Нафтогаз України» пояснили: схваленим Кабміном законопроєктом передбачено, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використана для стримування підвищення тариф ів. Тож є надія, що ціни для населення не зростуть. Настане опалювальний сезон — перевіримо. Обіцяють, що поки тарифи на електроенергію для населення залишать без змін, оскільки було вирішено їх «заморозити» на період дії воєнного стану. Тобто вони залишаться такими: 1,44 грн за кіловат годину при споживанні до 250 кіловат-годин і 1,68 грн, якщо спожили понад цю величину. Щодо тарифів на воду, то їх будуть встановлювати місцеві водоканали. Поки про зміни не повідомляють. Більшість банків з першого червня 2022-го скасовує кредитні канікули і повертає старі відсотки за кредитами. Від цього часу також компанія «Київстар» закриває три популярні пакети послуг. Зокрема йдеться про «4G 10000 МБ», «Бонусні 1000» та «Бонусні 3000 МБ». Про це оператор повинен додатково інформувати всіх клієнтів через SMS-повідомлення. Зміни торкнуться й українських біженців в ЄС. Кілька країн Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців і скасувати безкоштовний проїзд. Від першого червня 2022 року в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині проїзд на безкоштовній основі буде скасовано, хоча додатково встановлять знижені ціни. Наприклад, у Чехії проїзд будьяким видом транспорту коштуватиме 7 євро. У Німеччині придбати квиток на всі види громадського транспорту та в регіональних поїздах можна буде за 9 євро.

Валентина БАЦА.