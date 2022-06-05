Долі людські, Жіночі історії, Калина

“Мулатка-шоколадка”

05.06.202205.06.2022Автор Вільне Життя
“Мулатка-шоколадка”

ЖИТТЯ ЇЇ НЕ БАЛУВАЛО ВІД   САМОГО НАРОДЖЕННЯ, БО   ПОЯВИЛАСЯ НА СВІТ, УЗЯВШИ   ВІД МАТЕРІ ДЕСЬ ВІДСОТК   ІВ ДЕСЯТЬ-ДВАДЦЯТЬ   БІЛОЇ ШКІРИ, А РЕШТУ —   ВІД ТЕМНОШКІРОГО БАТЬКА.   ТАКА СОБІ МУЛАТКАШОКОЛАДКА.   НЕВІДОМО, ЧИ ЦЯ   ДИТИНА ВЗАГАЛІ ВХОДИЛА В ПЛАНИ   МОЛОДОЇ ПОРОДІЛЛІ. І ТА ВЖЕ   НАПЕВНЕ НЕ ОЧІКУВАЛА, ЩО ВІД   КОХАННЯ З ІНОЗЕМЦЕМ ВИЙДЕ ОСЬ   ТАКА СУМІШ. ТОМУ Й НАПИСАЛА   ВІДМОВУ БЕЗ ЖОДНИХ ВАГАНЬ.

   Чужі люди нарекли   дівчинку   Анжелою. Чужі   люди займалися її   вихованням. Вона   сповна скуштувала   гіркого, впереміж   із солоними слізьми,   дитбудинківського   й  інтернатівського хліба. Про його смак можуть   сказати лише ті, хто варився   в тому сирітському котлі, без батьківської опіки й любові. 

 Малій Анжелі дуже хотілося в   сім’ю. Васю забрали перед Різдвом,   учора — її подружку Катю. А   тепер і Маруся хвалиться, що скоро   по неї приїдуть тато з мамою   «на блискучій червоній машині» і   заберуть її додому. А дім у них   такий великий і красивий

— Маруся   там уже не раз гостювала,   пила пахучий чай з тортом.  

— А тебе додому не візьмуть, бо   ти негритянка, — вдоволено показувала   Маруся язика.   Анжелка плакала:   — Неправда! Ти брешеш! Візьмуть,   візьмуть мене!

 ВОНА ЩЕ НЕ РОЗУМІЛА, ЩО   ТАКЕ «НЕГРИТЯНКА» і чому її не   візьмуть, якщо багатьох уже взяли,   як і не усвідомлювала, чому в неї   ручки, личко не такі біленькі, як в   інших дітей. Вона не знала, що   таке дім, але, напевно, щось дуже   гарне, якщо звідти ніхто не повернувся   назад у дитбудинок. Та й   Маруся каже, що там дуже добре.

  Бідолашна дитина тоді ще не   знала, що в неї не було жодних   шансів потрапити в прийомну   сім’ю. Дівчинка народилася красунечкою,   але колір шкіри розбивав   усі її мрії.

  Зростала Анжела сильною, вчилася   сама себе захищати, сама   собі давати раду, бо знала, що   допомоги і підтримки нема звідки   чекати. Вона звикала жити в цьому   соціумі. Коли подорослішала, їй   захотілося якнайшвидше залишити   ці ненависні інтернатівські стіни, піти в самостійне життя і довести   всім, що вона така сама   людина, як інші. Ну й що, що колір   шкіри не такий? Але ж на місце   під сонцем претендують усі. І світ   так створений Господом, що цього   місця всім вистачає. 

 З одержанням свідоцтва про неповну   середню освіту Анжела отримала   на руки особову справу, з   якої дізналася, що в неї є брат. Як   же вона зраділа такій новині! Брат!   Рідна кров… Отже, вона не сама в   цьому світі!   Дівчина звернулася на телепередачу   «Чекай на мене» — і завдяки   журналістським пошукам уперше,   через шістнадцять років, зустрілася з Андрієм. Він — білошкірий, бо рідні діти лише по матері. 

 СТАРШИЙ БРАТ, З ЯКИМ ДОЛЯ   ТЕЖ ЗІГРАЛА ЗЛИЙ ЖАРТ, бо   і він зазнав інтернатівського життя,   також був подивований звісткою про   існування сестри. І навіть шокований,   коли побачив «шоколадку» при   зустрічі. Але це не завадило їхньому   подальшому спілкуванню.   Почали вони родичатися і взялися   за пошуки біологічної матері.   Знайшли її теж за допомогою телепередач   і. Їздили до неї в гості   за кордон. Слід віддати належне   цій жінці, що по сплину стількох   літ не зачинила перед своїми вже   дорослими дітьми дверей — вона слізно розкаювалася і просила вибачення.   Ті ж, звісно, простили   матері помилки її молодості — мами   ж бо потрібні завжди, в будь-якому   віці. А тим дітям, які весь   час були позбавлені щастя мати   маму — й поготів.  

…У НИХ ТЕПЕР СВОЇ СІМ’Ї, але   родинні зв’язки підтримують. Анжелі в супутники життя Господь   подарував напрочуд доброго, люблячого   чоловіка — нігерійця, котрий   навчався в Україні. Вони мають   двоє діток-школярів. І ті вже   не відчувають на собі расової дискримінації, білошкірі діти з ними   охоче граються і дружать.  

Старший хлопчик Анжели дуже   ввічливий, доброзичливий, співчутливий.   Він і прибиральниці шкільній   поспівчуває, що в неї «така важка   і невдячна робота», і однокласницю,   в сім’ї якої матеріальні труднощі, в їдальні про спонсорує, бо ж   дівчинці так хочеться смаколиків…   Класний керівник не нахвалиться   працелюбністю хлопчини. Він навіть щодня готовий чергувати за   всіх, бо любить   чистоту!   Анжела колись   поставила собі   за мету: коли в   неї будуть діти —   вона прищепить   їм найкращі моральні цінності, за   які їх поважатимуть   люди. Вона не хотіла, щоб її   дітьми поштуркувалися, як свого   часу нею в інтернаті. Таке виховання   їй вдається, бо завдяки   християнським чеснотам її темношкірий синочок став улюбленцем   чи не всієї школи. В усьому   наслідувати братика намагається   і сестричка. 

 …Війна внесла свої корективи і   в цю щасливу сім’ю. В Анжелиній   оселі тепер тимчасово мешкає Андрій із родиною як переселенці, а   Анжела зі своїми подалася за кордон.   Чи повернуться вони — час   покаже. Але де б ця жінка не   перебувала, хочеться побажати її   сім’ї повсякчасної Господньої опіки. Анжела заслужила на це сирітськими поневіряннями і зневагою,   яку відчула на собі в державних   інтернатних закладах. Вона   ще в дитинстві вистраждала   своє щастя.  

Мирослава СЕРЕДЮК.   