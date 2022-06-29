Олімпійський день на конституційне свято

Проведення олімпійського дня у Гусятині приурочили до Дня Конституції України. Об’єднані гаслом «Борись, перемагай — мир для України здобувай!» прихильники здорового способу життя зібралися на місцевому стадіоні «Збруч».

Із вітальними словами до присутніх звернулася заступниця Гусятинського селищного голови Наталія Мацко. Вона не могла не зазначити, що День Конституції України — одне з найважливіших державних свят, яке засноване на честь прийняття головного закону нашої незалежної держави. І нехай Конституція України буде головним правовим орієнтиром для кожного з нас.

А відзначення олімпійського дня як у територіальній громаді, так і в державі має особливе та символічне значення. Тому що незмінними залишаються поняття, які супроводжують фізичну культуру і спорт в ім’я перемоги України над окупантами. Присутні вшанували пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації хвилиною мовчання.

У спортивній частині програми олімпійського дня взяли участь збірні дев’ятьох команд учнів закладів загальної середньої освіти і дітей внутрішньо переміщених осіб. Їм запропонували аж тринадцять різноманітних локацій для участі в азартних, запальних естафетах.

Об’єктивне журі визнало переможцями школярів із Постолівки та гімназистів із Сидорова. Друге місце розділили учні з Личківців і Кривеньківської гімназії, третє — з районного центру, Городниці, Самолусківців і місцевої ДЮСШ. А четверте —наймолодшим із центру дитячої та юнацької творчості. Усім у нагороду дісталися грамоти та солодкі призи.

Не можна не згадати і про те, що заклади освіти Гусятинської селищної ради провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, під час якого всі охочі мали можливість придбати вироби ручної роботи, домашні ягоди, ароматну випічку, солодощі, інші смаколики. Зібрані кошти направили на рахунок благодійного фонду «Воїни Надзбруччя» для допомоги нашим захисникам.

Фото із соціальних мереж