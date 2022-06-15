Перемога на двох!

Минулих вихідних Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення визначив лауреатів традиційних літніх турнірів із пляжного волейболу. Старти, як і завжди, провели на двох майданчиках — у відпочинковій зоні «Циганка» обабіч Тернопільського ставу, а також в обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

У напружених баталіях узяли участь шістнадцять дуетів із багатьох куточків Тернопільщини. Її величність спортивна Фортуна подарувала відчуття перемоги аматорам гри над сіткою Денисові Луб’янецькому та Ігореві Романовському з Вишнівця.

На фото: щасливі і, водночас, усе ще заряджені на боротьбу переможці.

Фото із соціальних мереж